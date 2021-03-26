В переполненных реанимациях Франции не осталось мест

В переполненных реанимациях Франции практически не осталось мест: там находятся уже больше 4,9 тысячи человек, зараженных коронавирусом. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что речь идет о 4 974 тяжелых случаях. Эти показатели выше пика, зафиксированного в ноябре 2020 года: по данным на 16 ноября, во французских реанимациях находились 4 419 человек.

По словам врачей, каждые сутки число больных в палатах интенсивной терапии увеличивается в два раза по сравнению с предыдущим днем. В больницах опасаются, что скоро им придется отказывать новым пациентам — особенно это касается учреждений в Париже и его пригородах.

«Ситуация кризисная... От числа новых заражений зависит, будет ли хватать мест в палатах интенсивной терапии и дальше», — заявил Associated Press доктор одной из больниц города Невер Жак Баллу.

Там, где он работает, реанимации уже переполнены. Баллу также рассказал, что сейчас во Франции распространяется «более заразный и агрессивный» британский штамм коронавируса. По его мнению, из-за этого в больницы попадает все больше молодых людей — в том числе тех, кто младше 40 лет.