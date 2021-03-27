Трамп запустил свой президентский сайт

Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками. О его планах запустить собственную социальную платформу стало известно на прошлой неделе.

Сайт 45-го президента США получил название 45office.com. С помощью сайта можно «отправлять письма, уточнения по расписанию и запросы прессы» для Трампа и его жены Мелании, пишет Fox News.

На самом сайте уточняется, что супруги считают общение онлайн предпочтительным и просят не отправлять им никаких писем и подарков по почте.

На главной странице сайта говорится, что офис Дональда Трампа «стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа»: «С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки».