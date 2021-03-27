Иран создаст искусственный остров на Каспии

Предоставлена лицензия на создание первого искусственного острова в Каспийском море в городе Ношехр иранской провинции Мазандаран. Как сообщает АПА, об этом сообщил глава муниципалитета района Ношехр иранской провинции Мазандаран Али Амани.

Он отметил, что дизайн и предварительные исследования в связи с островом, который будет создан перед парком «Негин», выполнены компанией Pars Sazeh.

Председатель муниципалитета сказал, что к созданию острова в море будут привлечены государственные и частные инвесторы. В связи с этим уже опубликовано объявление.

Али Амани отметил, что остров площадью 18 га будет расположен в 1 км от берега. На острове предусмотрен прием 300 развлекательных катеров, строительство пятизвездочного отеля, морского ресторана, луна-парка, спортивно-развлекательного центра, конференц-зала и других объектов.