Buta Airways увеличивает частоту рейсов в Стамбул и Измир

Более высокая частота полетов азербайджанского лоукостера в эти два города Турции предоставит пассажирам возможность приобретать билеты по данным маршрутам по конкурентной и доступной цене. Так, количество рейсов из Баку в Измир и обратно увеличится с трех до четырех раз в неделю. А с 20 апреля полеты по направлению Баку - Стамбул - Баку будут выполняться ежедневно.

Начиная с апреля низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways планирует постепенно увеличить количество специальных рейсов, выполняемых из Баку в Стамбул и Измир.

Данные рейсы Buta Airways осуществляет в следующие аэропорты Турции - Аднана Мендереса (Измир) и Сабиха Гекчен (Стамбул).

В связи с эпидемиологической ситуацией, введенными ограничениями и правилами в стране авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер».

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»). Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале-1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейсов Баку - Стамбул или Баку - Измир следует:

- иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey

- получить медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

Пассажирам рейсов Стамбул - Баку или Измир - Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. При вылете из Турции тестирование можно пройти в одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиниках из списка, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html

Азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает полеты в Измир, а с 18 марта возобновил авиасообщение из Баку в Стамбул.

Также отметим, что, согласно утвержденному Протоколу о поездках с удостоверением личности, подписанному между правительствами Турции и Азербайджана, с 1 апреля 2021 года граждане двух стран могут совершать поездки напрямую, имея при себе лишь удостоверение личности нового образца.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам всех направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

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