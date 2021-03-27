Лукашенко заявил об опасности исчезновения Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об опасности исчезновения страны, если в ходе конституционной реформы не удастся сохранить сильную президентскую власть, передает БЕЛТА.
«Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Потому что, если мы "растворим" будущего президента — не меня это касается, имеются в виду полномочия прежде всего — стране не бывать. Она исчезнет», — заявил Лукашенко.