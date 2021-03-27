Эрдоган пообещал, что турецкая вакцина будет доступна всему человечеству

Как только завершатся все этапы испытаний, Турция откроет доступ к отечественной вакцине от коронавируса. Условия доступа будут максимально оптимальными для всего человечества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь с видеопосланием к участникам онлайн-заседания ООН на тему «COVID-19 и финансирование последующего восстановления» с участием глав государств и правительств.

Как сообщает Anadolu, Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с неравномерным распределением вакцины от COVID-19 в мире: «На фоне наличия стран, где почти все население уже вакцинировано от коронавируса, есть миллиарды людей, которые не получили даже первую дозу вакцины».

По словам турецкого лидера, проблема вакцинации обрела угрожающий характер, около 100 стран мира все еще не имеют доступа к вакцине от коронавируса.

Мировая экономика не восстановится и пандемия не завершится до тех пор, пока не будет обеспечено справедливое распределение вакцины от коронавируса, подчеркнул Эрдоган.