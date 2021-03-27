Турция начала испытания двигателя для танков Altay

В Турции назвали сроки начала испытаний собственного двигателя для танков Altay. Напомним, что с этими основными боевыми танками, создаваемыми в Турции, возникли проблемы в плане поставок иностранных комплектующих. В странах Евросоюза поддержали антитурецкие санкции, введённые в США, а также ввели собственные ограничительные меры. После этого Анкаре пришлось работать над замещением тех блоков и узлов, которые планировалось заказать, например, в Германии. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о том, что разрабатываемый в Турции двигатель для танков «Алтай» уже поставлен на испытательный стенд. Его испытания начнутся в апреле.

В интервью турецким журналистам Исмаил Демир заявил, что создаваемый двигатель – 12-цилиндровый, V-образный, с водяным охлаждением. По заявлению Демира, мощность будет составлять 1500 л.с.

Примечательно, что совсем недавно турецкие СМИ писали, что Анкара собирается рассмотреть вариант с установкой на перспективный ОБТ двигателя южнокорейского производства. Теперь указывается на то, что южнокорейские двигатели могут быть использованы на нескольких первоначальных бронемашинах, а дальнейшая серия будет оснащаться двигателями турецкого производства.