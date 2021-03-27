Синоптики рассказали о погоде на завтра

В последний день марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, прогнозируется юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

31 марта в регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны дожди, град. Местами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

31 марта на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.