Против руководства национального парка возбудили уголовное дело

Факты массовой вырубки деревьев выявлены в Алтыагачском национальном парке.

Trend сообщает, что в Хызинский районный отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в Алтыагачском национальном парке. В результате проведенного расследования данный факт подтвердился. В связи с этим в Хызинском РОП возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4. (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК Азербайджана.

В ходе следствия по уголовному делу были выявлены факты коррупции, допущенные директором национального парка Эльбрусом Алиевым и его заместителем Адалятом Алекперовым, которые нашли свое подтверждение.