Апелляционный суд оставил генерала Ровшана Акперова в тюрьме
Была подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении бывшего командира соединения генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова.
Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова в Бакинском апелляционном суде принято решение. Суд не удовлетворил жалобу.
Напомним, генерал-лейтенант Ровшан Акперов был арестован 16 марта. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура.
Отметим, что Ровшан Акперов являлся командиром легендарной бригады №777, участвовал в предотвращении госпереворота в 1995 году, впоследствии стал командующим армейским корпусом. Р.Акперов был уволен из Минобороны Азербайджана в первые дни Второй Карабахской войны.