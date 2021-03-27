В Сумгаите оштрафованы любители кальяна видео
В Сумгаите оштрафованы нарушители карантинного режима. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.
Сотрудникам полиции поступила информация о курении кальяна в чайхане Breeze, по данному адресу был проведен осмотр, арендатора объекта Вусала Мадатова задержали.
В его отношении был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, а собранные материалы направлены в суд, который приговорил В.Мадатова к 10 суткам административного ареста. Пятеро клиентов, куривших кальян в чайхане, оштрафованы на 1 400 манатов.