В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 838 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров во вторник, 30 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 25 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 259 476 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 237 338 человек вылечились, 3 538 пациентов клиник скончались. Лечение 18 600 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В Азербайджане проведено 2 858 773 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 099 - за минувшие сутки.