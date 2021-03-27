Министр Рашад Набиев возглавил Наблюдательные советы AZAL и АЖД Распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о мерах по усовершенствованию управления ООО BakuBus, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в BakuBus и АЖД создаются Наблюдательные советы.
Другим распоряжением главы государства министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев назначен на должность председателя Наблюдательных советов AZAL и АЖД.