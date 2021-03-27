Свадьба в Баку завершилась штрафами

В одном из ресторанов Низаминского района Баку была проведена свадьба, в ходе которой не соблюдались правила особого карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в соответствии с законом правоохранительные органы приняли соответствующие меры в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников свадьбы, нарушивших правила санитарно-гигиенического и карантинного режима. С ними были проведены профилактические беседы, подчеркнута важность соблюдения правил особого карантинного режима.

Всего по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) к административной ответственности привлечены 35 человек. На каждого из организаторов свадьбы наложен административный штраф в размере 400 манатов, на менеджера ресторана - 4 000 манатов. Собранный материал об администраторе ресторана направлен в Низаминский районный суд.