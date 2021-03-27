В Товузе братья Ахмедовы обманули семью шехида

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившего обращения жителя района, задержаны подозреваемый в совершении мошенничества житель села Хатынлы Ахмед Ахмедов и его брат - владелец сайта qaynar-xett.az Заур Ахмедов.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица связались с семьей военнослужащего, ставшего шехидом, пообещав родителям о повышении суммы средств, выделенных на социальное страхование шехида. Также они пообещали, что для увековечения памяти шехида издадут посвященные ему книги и журналы, а в эфир местных телеканалов выйдут специальные передачи о нем.

Злоупотребив таким образом доверием семьи шехида, братья Ахмедовы получили от семьи шехида в общей сложности 1850 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующему пункту статьи 178 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Так как не исключено, что от действий этих лиц могли пострадать и другие граждане, МВД просит пострадавших обратиться в полицию по номеру 102 и сообщить об этом.