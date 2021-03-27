В Джалилабадском районе мужчину застрелили на глазах семьи. Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, 29 марта, около 13:00, житель села Гаджиджавад Джалилабадского района Рахиб Мамедов (1968 г.р.) на почве личного конфликта выстрелил в своего односельчанина С.Амирова (1952 г.р.). В результате расследования было установлено, что Р.Мамедов пытался убить С.Амирова.

Р.Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Проводится расследование.