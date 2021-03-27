Эльман Рустамов о стабильности на валютном рынке Азербайджана

Происходящие в экономической и финансовой системе стран - партнеров Азербайджана процессы постоянно находятся в центре внимания Центрального банка. Об этом говорится в Twitter Центрального банка Азербайджана.

По словам главы Центробанка Эльмана Рустамова, в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность, в том числе равновесие на валютном рынке, наблюдается снижение долларизации.