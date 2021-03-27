Эльман Рустамов о стабильности на валютном рынке Азербайджана
Происходящие в экономической и финансовой системе стран - партнеров Азербайджана процессы постоянно находятся в центре внимания Центрального банка. Об этом говорится в Twitter Центрального банка Азербайджана.
По словам главы Центробанка Эльмана Рустамова, в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность, в том числе равновесие на валютном рынке, наблюдается снижение долларизации.
#MərkəziBank #AzərbaycanMərkəziBankı pic.twitter.com/mZrxdmTmss
— Azərbaycan Mərkəzi Bankı (@Merkezi_Bank_AZ) March 30, 2021
Председатель ЦБА отметил, что тенденция роста мировых цен на нефть положительно сказывается на стабильности валютного рынка, улучшая платежный баланс и ожидания. Учитывая все указанные факторы, влияния падения турецкой лиры на курс маната не ожидается.
Эльман Рустамов подытожил, что у Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания равновесия валютного рынка и текущей макроэкономической стабильности.