Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Пакистана

Сегодня в рамках 9-й Министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс» в городе Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шахом Махмудом Курейши.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МИД, на встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе перспективы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и пакистанскими компаниями, двустороннее сотрудничество в сфере гражданской авиации.

Подчеркнув важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономической сфере, стороны подчеркнули предстоящее в Баку очередное заседание межправительственной торгово-экономической комиссии.

Министры также отметили важность развития межпарламентских связей. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.