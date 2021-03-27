Банки списали шехидам более 1 500 кредитов
Банки Азербайджана списали обязательства семей шехидов, раненых военнослужащих и мирных жителей на основе индивидуального подхода, сообщает АПА со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.
Согласно сообщению, были списаны как основная сумма долга, так и проценты по 1 503 займам, принадлежащим 830 шехидам.
В то же время за счет банков полностью погашена задолженность по 286 займам, принадлежащим семьям шехидов, 1 323 займам раненых военнослужащих, 15 погибших и 9 тяжело раненых гражданских лиц.