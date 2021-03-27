Сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе сборная Азербайджана по футболу проведет свой первый домашний матч в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Подопечные Джанни Де Бьязи примут одного из лидеров группы «А» – Сербию. Судить игру будет бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Райншрайбером.

У сборной Сербии в сегодняшнем матче не сможет принять участия дисквалифицированный защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович. Он был удален в матче с Португалией.

Вообще сербов ждал очень сложный старт в отборе, несмотря на то, что первые две игры команда проводила в Белграде. В этих матчах сербам противостояли главные соперники по группе – Ирландия и Португалия. И Сербия стартовала вполне успешно, набрав 4 очка. Над Ирландией была одержана победа со счетом 3:2, а с Португалией была зафиксирована ничья 2:2. Получилась она, правда, весьма скандальной, учитывая то, что на последних секундах матча не был засчитан чистый гол Криштиану Роналду, который потом долго возмущался этой несправедливостью.

Сборная Азербайджана пока провела только одну отборочную игру – в Турине с Португалией (0:1). Матч в Дебрецене с Катаром (1:2), который выступает в нашей группе вне конкурса, учитывать не будем, потому что в нем не разыгрывались турнирные очки, и Де Бьязи выставил на игру второй состав.

Турнирное положение в группе «А» перед сегодняшним игровым днем

1. Сербия – 4 очка, разница мячей 5-4 (2 матча)

2. Португалия – 4, 3-2 (2)

3.Люксембург – 3, 1-0 (1)

4. Азербайджан – 0, 0-1 (1)

5. Ирландия – 0, 2-4 (2).

Сегодня в нашей группе также состоится матч Люксембург – Португалия. Он начнется в 22:45 по бакинскому времени.