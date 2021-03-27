В США заговорили о признаках приближающейся четвертой волны COVID

В 25 штатах США выросло число госпитализаций больных с COVID-19 за последнюю неделю, сообщает Bloomberg. Агентство со ссылкой на Минздрав США уточняет, что в больницы попадают более молодые пациенты.

Ситуацию с ростом заболеваемости Bloomberg называет «знаком приближающейся четвертой волны» эпидемии. Как отметила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, у них есть много причин для оптимизма, «но прямо сейчас мне страшно».

По ее словам, четвертая волна коронавируса неизбежна, если американцы не начнут соблюдать меры предосторожности — даже несмотря на быстрые темпы вакцинации.

СМИ указывают, что число госпитализаций в США выросло по сравнению с предыдущей неделей — такое произошло впервые с середины января.

В США как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 22% населения страны, каждый день в среднем прививаются 2,7 млн человек.