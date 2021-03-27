ПО «Азеригаз» обратилось к абонентам: «Мы не предоставляем платные услуги»

По обращениям, поступившим в отношении названных лиц, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре проведено расследование и возбуждено уголовное дело согласно ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана. В ходе предварительного расследования было установлено, что Рамиль Багиров вступил в преступную связь с Матлабом Керимовым и через последнего получил в качестве взятки от граждан 5 тыс. 700 манатов для замены линий газопровода, проходящих вблизи торговых объектов и жилых домов, расположенных на территории Хазарского района.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», оператор службы технической эксплуатации газа Хазарского района Матлаб Керимов с апреля 2019 года не занимался трудовой деятельностью, ссылаясь на то, что находится на лечении в одной из частных клиник. Несмотря на то, что М.Керимов проходил лечение, он неоднократно незаконно менял расположение уличных газовых линий и препятствовал нормальной деятельности департамента на территории района БРДЭ, также его действия приводили к перебоям в поставках природного газа потребителям. По этой причине возникли обоснованные сомнения в том, что М.Керимов из-за проблем со здоровьем находится на лечении. Из-за того, что Керимов не представил никаких подтверждающих документов о временной утрате трудоспособности на период с 30.04.2020 года по сегодняшний день, в клинику было направлено официальное письмо.

Добавим, что 21.04.2020 года в Управление полиции Хазарского района от имени начальника службы технической эксплуатации газа Хазарского района было также направлено официальное обращение о незаконных действиях Матлаба Керимова на территории района.

«Обращаясь к нашим абонентам, сообщаем, что наше объединение осуществляет на территории страны продажу природного газа населению и не населению на основании заключенного соответствующего договора. А платежи за газ абоненты должны осуществлять через онлайн-порталы, платежные терминалы, в банковских и почтовых пунктах. Эти платежи не должны передаваться сотрудникам ПО «Азеригаз». Мы не занимаемся предоставлением каких-либо других платных услуг. Поэтому еще раз предупреждаем, что какая-либо услуга от имени объединения (прокладка газа, замена газопроводов и т.д.) не оказывается и не стоит верить предложениям по оказанию этих услуг. Вы можете заказывать услуги по индивидуальному газоснабжению или любым другим работам, связанным с газовым хозяйством, заключив договор со строительными компаниями, имеющими специальное разрешение (лицензию). Для этого достаточно обратиться в центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal.

Производственное объединение «Азеригаз» проводит работы по газификации населенных пунктов, предусмотренные только государственными программами, работы, выполняемые в рамках ряда социальных проектов (по обращениям малообеспеченных семей, семей ветеранов и шехидов Отечественной войны), осуществляются на основе обращений групп граждан и т.д. Государственная программа реализуется за счет средств госбюджета, а другие социальные инициативы - за счет внутренних возможностей объединения. Даже газовые счетчики предоставляются бесплатно для абонентов населения, как по государственной программе, так и при индивидуальной газификации.

Уважаемые абоненты, если вы столкнулись с мошенническими действиями отдельных лиц от имени ПО «Азеригаз», просим сообщить об этом в колл-центр объединения по номеру 104/185 и в контактный центр по номеру 161 «горячей линии» Главного управления по борьбе с коррупцией при енеральном прокуроре», - говорится в заявлении пресс-службы производственного объединения.