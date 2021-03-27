Юристы требуют возбудить уголовное дело против Саркисяна

В Армении более 50 адвокатов представили в Генпрокуратуру страны сообщение о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства. Об этом сообщил в своем Facebook председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.



В сообщении говорится, что Армен Саркисян в 2003-2012 гг. имел как минимум 10-летнее гражданство Великобритании и был избран президентом в 2018 году в обход армянского законодательства. По Конституции президентом может быть избрано лицо, последние шесть лет являющееся только гражданином Армении, сообщает Sputnik Армения.

