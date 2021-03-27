Сотрудники Главного управления полиции города Баку и 26-го отдела полиции Ясамальского района на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан мужчина, который пытался взломать банкомат и похитить из него 15 457 манатов, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате операции был задержан с поличным и передан следствию ранее судимый Джошгун Гасанов, подозреваемый в совершении данного преступления.

В ходе расследования было установлено, что Гасанов в феврале текущего года из банкомата на улице Тебриз похитил 48 840 манатов.

Не исключено, что Дж.Гасанов совершал и другие аналогичные преступления на территории столицы, а также Апшеронского района. Пострадавшие от его действий граждане могут сообщить об этом в территориальные управления, отделы и отделения полиции, а также в колл-центр «102» МВД.

Ведется расследование.