Томас Вошаар, главный врач клиники легких Moerser, принимавший участие в разговоре, в начале отказался комментировать информацию Bild. Однако через несколько дней он решил выйти на публику и принял участие в онлайн-дискуссии на тему «Языковой барьер или структурный расизм - почему мигранты заболевают коронавирусом», организованной Немецким институтом интеграционных и миграционных исследований.

В начале марта газета Bild опубликовала информацию о встрече между главой Института Роберта Коха Лотаром Вилером и некоторыми главными врачами немецких клиник. В ходе разговора они обменялись мнениями о том, что в отделениях интенсивной терапии больниц большинство пациентов с коронавирусом составляют мигранты. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Neues-deutschland.de, врачи сообщили о своих опасениях, что могут быть более высокие показатели инфекции из-за языковых барьеров.

Вошаар сообщил, что многие его коллеги не любят говорить о том, что в Германии среди заболевших COVİD-19, наиболее большое число составляют мигранты, потому что боятся продвигать правые популистские настроения. Вошаар, однако, заявил, что видит проблему в другом. Вопрос о происхождении не должен играть определенную роль в осуществлении прав пациентов. Но могут быть ситуации, когда молчание о происхождении мигрантов может привести к тому, что пациенты не будут получать наилучшего лечения.

Председатель Федерального совета по вопросам иммиграции Мехмет Кили прокомментировал вопрос о происхождении мигрантов. Этот фактор может нанести им ущерб, если он будет использоваться с дискриминационными намерениями. Но он также может принести им пользу, предоставляя информацию, которая позволила бы осуществлять лучшее лечение. Он подчеркнул, что важно учитывать социальные условия людей. Важно знать, живут ли люди в маленьких квартирах, должны ли они пользоваться общественным транспортом на ежедневной основе и т.д. Все это может быть источником заражения.

Последствия отсутствия языковых навыков описала журналистка Джильда Сахеби, которая исследовала, существует ли структурный расизм в немецкой системе здравоохранения. В отличие от США, Германии не хватает достоверных данных по этому вопросу. Однако имеются свидетельства мигрантов о нарушении их прав в больницах Германии. Сахеби рассказала о случае, о котором она узнала от акушерки одной из клиник. Когда привезли рожать русскоязычную женщину, в клинике внезапно возникли проблемы. Беременная женщина должна была пересесть на операционный стол, но не поняла указания врачей, после чего медперсонал стал кричать на нее и очень испугал.

«Отсутствие языковых навыков будет также означать, что женщинам-мигрантам не предлагают обезболивающие методы лечения при рождении, поскольку врачи иногда предполагают, что женщины не понимают медицинской информации, требуемой законом, или плохо понимают ее», - говорит Сахеби.