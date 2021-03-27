Прокурор потребовал пожизненное заключение для Юниса Сафарова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции.

Как сообщает АПА, на процессе прокурор потребовал приговорить Юниса Сафарова к пожизненному тюремному заключению, Расима Мустафаева, Акифа Алиева и Махира Азизова – к 20 годам, Гамлета Абдуллаева, Фирудина Зейналова, Вугара Мамедова и Джейхуна Салахова к 19 годам лишения свободы.

Процесс отложен до 13 апреля.