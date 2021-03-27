Папа Римский Франциск: Идет охота на епископов наша корреспонденция

Отдел международной информации

Как не раз сообщал haqqin.az, глава католической церкви Папа Франциск ведет негромкую, но последовательную борьбу за очищение ее рядов от педофилов, насильников и покрывавших их священников. Недавно мы публиковали информацию о ходе процесса в Ватикане против высокого ранга иерархов, замешанных в мерзких делах.

И вот новое сообщение: в понедельник в Апостольской столице объявили о наказании польских — архиепископа Славоя Лешека Глуджя и епископа Эдварда Яняка, скрывавших сексуальные преступления в подвластных им епархиях.

В результате проведенного расследования, архиепископу Глуджю отныне запрещено проживание за пределами Гданьской архиепархии, участвовать в каких-либо публичных религиозных торжествах, участвовать в светских мероприятиях в пределах той же  архиепархии, и приказ выплатить из личных средств соответствующую сумму в фонд св. Иосифа, с целью использования их на профилактические меры и для помощи жертвам насилия.

Об этом сообщила Агата Дидушко-Зыглевска, соавтор «Церковной карты педофилии и сексуального насилия в Польше».

На вопрос корреспондента радио TOK FM, что означает «соответствующая сумма», она усмехнулась - Костел всегда обделывает дела так, как и всегда — то есть непрозрачно.

Но все же она рада, что ее усилия, вместе с депутатом польского парламента Иоанной Шойринг-Вельгус дают результат.

Она отметила, что архиепископ Глуджь был одним из 24 иерархов, неприглядные дела которого описаны в рапорте, врученном лично в руки Папе Франциску, и который активисты передали польским и международным средствам массовой информации. Этот документ был полностью посвящен педофилии в католической церкви.

- Я рада, что Ватикан начал реагировать. Однако жертвы сексуального насилия считают, что такого рода наказание — это издевка. Известно, что епископы необычайно богатые люди. И потому возмещение ущерба жертвам должно быть огромным, - сказала Агата Дидушко-Зыглевска.

Он напомнила, что имя архиепископа Глудьжя вписано на так называемой «карте педофилии Польши» на примере 5 дел, когда он раз за разом переводил священника — виновника в секс-насилии с места на место, чтобы скрыть его преступления. - Это означает как минимум пять жертв, а их может быть и больше. То, что он заплатит «соответствующие» деньги, является пощечиной жертвам, - сказала общественный деятель.

Однако она подчеркнула — важно уже то, что Ватикан честно признал вину, и это существенно для общественного мнения.

Далее А.Дидушко-Зыглевска обратила внимание на то, что все эти иерархи являются гражданами Польской Республики, и важно, как государство поведет себя по отношению к виновным.

Вместе с депутатом Шойринг-Вельгус, которая работает в Государственной комиссии по педофилии, они собрали свидетельства о 32 случаях, и член Сейма потом передала эти документы в прокуратуру. При этом, дело архиепископа Глуджя должно было попасть в конкретную прокуратуру.

В то же время, она скептически настроена по отношению к Генеральной прокуратуре, и что та будет преследовать епископов. Но она все же рада, что дело идет вперед.

По ее мнению, настроения в обществе по поводу педофилии в католической церкви в Польше таковы, что даже правящие (а это консервативная партия «Право и Справедливость», отстаивающая традиционные, в том числе, религиозные ценности — прим. ред.), понимают, что должны реагировать на это.

Несомненно, очищение рядов католической церкви — это длительный и непростой процесс. Разбирательства внутри самого Ватикана — только часть его. Важно, чтобы завершался он в каждом конкретном случае уголовными преследованиями и судами над самими педофилами и их укрывателями. Независимо от иерархической ступени.