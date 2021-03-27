Отдел международной информации 19:08

Как не раз сообщал haqqin.az, глава католической церкви Папа Франциск ведет негромкую, но последовательную борьбу за очищение ее рядов от педофилов, насильников и покрывавших их священников. Недавно мы публиковали информацию о ходе процесса в Ватикане против высокого ранга иерархов, замешанных в мерзких делах. И вот новое сообщение: в понедельник в Апостольской столице объявили о наказании польских — архиепископа Славоя Лешека Глуджя и епископа Эдварда Яняка, скрывавших сексуальные преступления в подвластных им епархиях.

В результате проведенного расследования, архиепископу Глуджю отныне запрещено проживание за пределами Гданьской архиепархии, участвовать в каких-либо публичных религиозных торжествах, участвовать в светских мероприятиях в пределах той же архиепархии, и приказ выплатить из личных средств соответствующую сумму в фонд св. Иосифа, с целью использования их на профилактические меры и для помощи жертвам насилия. Об этом сообщила Агата Дидушко-Зыглевска, соавтор «Церковной карты педофилии и сексуального насилия в Польше». На вопрос корреспондента радио TOK FM, что означает «соответствующая сумма», она усмехнулась - Костел всегда обделывает дела так, как и всегда — то есть непрозрачно. Но все же она рада, что ее усилия, вместе с депутатом польского парламента Иоанной Шойринг-Вельгус дают результат. Она отметила, что архиепископ Глуджь был одним из 24 иерархов, неприглядные дела которого описаны в рапорте, врученном лично в руки Папе Франциску, и который активисты передали польским и международным средствам массовой информации. Этот документ был полностью посвящен педофилии в католической церкви. - Я рада, что Ватикан начал реагировать. Однако жертвы сексуального насилия считают, что такого рода наказание — это издевка. Известно, что епископы необычайно богатые люди. И потому возмещение ущерба жертвам должно быть огромным, - сказала Агата Дидушко-Зыглевска.