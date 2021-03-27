Папа Римский Франциск: Идет охота на епископов наша корреспонденция
Как не раз сообщал haqqin.az, глава католической церкви Папа Франциск ведет негромкую, но последовательную борьбу за очищение ее рядов от педофилов, насильников и покрывавших их священников. Недавно мы публиковали информацию о ходе процесса в Ватикане против высокого ранга иерархов, замешанных в мерзких делах.
И вот новое сообщение: в понедельник в Апостольской столице объявили о наказании польских — архиепископа Славоя Лешека Глуджя и епископа Эдварда Яняка, скрывавших сексуальные преступления в подвластных им епархиях.
В результате проведенного расследования, архиепископу Глуджю отныне запрещено проживание за пределами Гданьской архиепархии, участвовать в каких-либо публичных религиозных торжествах, участвовать в светских мероприятиях в пределах той же архиепархии, и приказ выплатить из личных средств соответствующую сумму в фонд св. Иосифа, с целью использования их на профилактические меры и для помощи жертвам насилия.
Об этом сообщила Агата Дидушко-Зыглевска, соавтор «Церковной карты педофилии и сексуального насилия в Польше».
На вопрос корреспондента радио TOK FM, что означает «соответствующая сумма», она усмехнулась - Костел всегда обделывает дела так, как и всегда — то есть непрозрачно.
Но все же она рада, что ее усилия, вместе с депутатом польского парламента Иоанной Шойринг-Вельгус дают результат.
Она отметила, что архиепископ Глуджь был одним из 24 иерархов, неприглядные дела которого описаны в рапорте, врученном лично в руки Папе Франциску, и который активисты передали польским и международным средствам массовой информации. Этот документ был полностью посвящен педофилии в католической церкви.
- Я рада, что Ватикан начал реагировать. Однако жертвы сексуального насилия считают, что такого рода наказание — это издевка. Известно, что епископы необычайно богатые люди. И потому возмещение ущерба жертвам должно быть огромным, - сказала Агата Дидушко-Зыглевска.
Он напомнила, что имя архиепископа Глудьжя вписано на так называемой «карте педофилии Польши» на примере 5 дел, когда он раз за разом переводил священника — виновника в секс-насилии с места на место, чтобы скрыть его преступления. - Это означает как минимум пять жертв, а их может быть и больше. То, что он заплатит «соответствующие» деньги, является пощечиной жертвам, - сказала общественный деятель.
Однако она подчеркнула — важно уже то, что Ватикан честно признал вину, и это существенно для общественного мнения.
Далее А.Дидушко-Зыглевска обратила внимание на то, что все эти иерархи являются гражданами Польской Республики, и важно, как государство поведет себя по отношению к виновным.
Вместе с депутатом Шойринг-Вельгус, которая работает в Государственной комиссии по педофилии, они собрали свидетельства о 32 случаях, и член Сейма потом передала эти документы в прокуратуру. При этом, дело архиепископа Глуджя должно было попасть в конкретную прокуратуру.
В то же время, она скептически настроена по отношению к Генеральной прокуратуре, и что та будет преследовать епископов. Но она все же рада, что дело идет вперед.
По ее мнению, настроения в обществе по поводу педофилии в католической церкви в Польше таковы, что даже правящие (а это консервативная партия «Право и Справедливость», отстаивающая традиционные, в том числе, религиозные ценности — прим. ред.), понимают, что должны реагировать на это.
Несомненно, очищение рядов католической церкви — это длительный и непростой процесс. Разбирательства внутри самого Ватикана — только часть его. Важно, чтобы завершался он в каждом конкретном случае уголовными преследованиями и судами над самими педофилами и их укрывателями. Независимо от иерархической ступени.