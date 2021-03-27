Тема дронов и беспилотников, поднятая победоносной войной в Нагорном Карабах е, сейчас остро стоит на повестке дня многих армий мира. Так, польский основатель стартапа B-Technology Витолд Мельничек сообщил, что его фирма уже завязала контакт с Пентагоном. Амриканское военное ведомство заинтересовалось его воздушно-наземным дроном Beccarii.

А недавно фирма представила свои разработки в рамках Agility Prime, организованной Военно-воздушными силами Соединенных Штатов. Это новая программа, призванная развивать на коммерческой основе сферу «летающих автомобилей». К 2023 году US Air Force (ВВС США) собираются создать целый оперативный флот такого рода устройств. Цель программы — получить недорогое воздушное судно вертикального старта и посадки. Польская фирма уже показала там свою новую разработку марки Beccarii – летающий автомобиль в масштабе — 1:1.

Витольд Мельничек сообщил:

- После презентации с нами связались представители Пентагона, заинтересовавшиеся и считающие, что наше изобретение разрешило бы много проблем в области военно-воздушных сил. Доставка припасов для солдат на линии фронта, вывоз раненых оттуда сейчас весьма затруднены. Вертолет или самолет во время таких операций легко сбить. Сброс груза может произойти ошибочно. Именно наша новинка может решить все проблемы. Дрон оснащен колесами, и потому может не только летать, но и перемещаться по земле, неся на себе 80-90 килограммов полезного груза.

Такой дрон может долететь до безопасного места, приземлиться, а дальнейшую часть дороги преодолеть по земле, достигая самой линии фронта. Пока что это изобретение имеет ограниченную дальность действия. Но уже сейчас разрабатывается использование топливных генераторов, более легких, чем существующие батареи, и более мощных. Очередной этап — это водородное топливо, которое пока что дорого, но в будущем дрон с таким двигателем, который пока что летает 40 минут, мог бы находиться в воздухе до 8 часов, - сказал В.Мельничек.

Проект дрона — детище не одной компании B-Technology. Это кооперация еще двух польских и одной испанской фирмы. Изначально он был придуман для патрулирования лыжных трасс в Швейцарии, в том числе для поиска людей, попавших под снежные лавины.

Детали, используемые при изготовлении дрона, получены от американских, австралийских, польских изготовителей, в них используются китайские батареи.

Фурор разработка фирмы Витольда Мельничека произвела в 2019 году, когда на рынке появился летающий танк на гусеничном ходу X-Tankcopter. Это был небольшой игрушечный дрон, который может и летать, и ездить. Устройство сразу же купили тысячи человек из 40 стран мира.

Самым знаменитым был Сильвестр Сталлоне, который использовал его в своем фильме «Неудержимые-3». Лучшей рекламы этому изделию придумать было невозможно.