Летающий танк из Польши и дроны для Пентагона наша корреспонденция
Тема дронов и беспилотников, поднятая победоносной войной в Нагорном Карабахе, сейчас остро стоит на повестке дня многих армий мира. Так, польский основатель стартапа B-Technology Витолд Мельничек сообщил, что его фирма уже завязала контакт с Пентагоном. Амриканское военное ведомство заинтересовалось его воздушно-наземным дроном Beccarii.
Устройство может переносить по воздуху вооружение или человека весом 80-90 килограммов. Стартап появился в Подкарпатском воеводстве.
А недавно фирма представила свои разработки в рамках Agility Prime, организованной Военно-воздушными силами Соединенных Штатов. Это новая программа, призванная развивать на коммерческой основе сферу «летающих автомобилей». К 2023 году US Air Force (ВВС США) собираются создать целый оперативный флот такого рода устройств. Цель программы — получить недорогое воздушное судно вертикального старта и посадки. Польская фирма уже показала там свою новую разработку марки Beccarii – летающий автомобиль в масштабе — 1:1.
Витольд Мельничек сообщил:
- После презентации с нами связались представители Пентагона, заинтересовавшиеся и считающие, что наше изобретение разрешило бы много проблем в области военно-воздушных сил. Доставка припасов для солдат на линии фронта, вывоз раненых оттуда сейчас весьма затруднены. Вертолет или самолет во время таких операций легко сбить. Сброс груза может произойти ошибочно. Именно наша новинка может решить все проблемы. Дрон оснащен колесами, и потому может не только летать, но и перемещаться по земле, неся на себе 80-90 килограммов полезного груза.
Такой дрон может долететь до безопасного места, приземлиться, а дальнейшую часть дороги преодолеть по земле, достигая самой линии фронта. Пока что это изобретение имеет ограниченную дальность действия. Но уже сейчас разрабатывается использование топливных генераторов, более легких, чем существующие батареи, и более мощных. Очередной этап — это водородное топливо, которое пока что дорого, но в будущем дрон с таким двигателем, который пока что летает 40 минут, мог бы находиться в воздухе до 8 часов, - сказал В.Мельничек.
Проект дрона — детище не одной компании B-Technology. Это кооперация еще двух польских и одной испанской фирмы. Изначально он был придуман для патрулирования лыжных трасс в Швейцарии, в том числе для поиска людей, попавших под снежные лавины.
Детали, используемые при изготовлении дрона, получены от американских, австралийских, польских изготовителей, в них используются китайские батареи.
Фурор разработка фирмы Витольда Мельничека произвела в 2019 году, когда на рынке появился летающий танк на гусеничном ходу X-Tankcopter. Это был небольшой игрушечный дрон, который может и летать, и ездить. Устройство сразу же купили тысячи человек из 40 стран мира.
Самым знаменитым был Сильвестр Сталлоне, который использовал его в своем фильме «Неудержимые-3». Лучшей рекламы этому изделию придумать было невозможно.
Дрон оснащен видеокамерой, а управлять им можно с помощью аппликации в смартфоне и даже с участием google-программы.
Позже B-Technology сделала большую по размерам версию танка - Pro, на котором уже был установлен навигатор GPS и камера 4К. Вес новой модели 24 килограмма. К концу года она появится в продаже, и, несомненно, ее ждет успех.
- Существующие сейчас наблюдательные дроны могут находиться в воздухе 30-45 минут, а потом должны возвращаться на базу. Наш новейший X-Tankcopter Pro может приземлиться на высоком здании, доехать до края крыши, задержаться, заглушить все двигатели и потом почти неделю обозревать окрестности, - рассказывает о способностях своего нового устройства В. Мельничек. - Это дает ему немалое преимущество перед другими. Время полета 25 минут или 1,5 часа езды по земле со скоростью до 10 километров в час. Это недостижимо для других систем дронов. При этом мы еще работаем над улучшением параметров.
Надо сказать, что разработка дронов и беспилотных устройств для армии сейчас стала почти что мейнстримом в мировой военной промышленности. Есть таковые, подобные польской новинке, и в Латвии. Правда, это военный беспилотный вездеход с функциями перевозки груза или транспортировки раненого в поля боя. Но есть и разработанные латвийскими инженерами дроны, способные поднимать человека весом свыше 70 килограммов. Об этом писал haqqin.az.
Оружие войн XXI века — беспилотники и дроны турецкой армии прекрасно зарекомендовали себя в Сирии, а знаменитые Bayraktar – в условиях Нагорного Карабаха, примененные победоносной армией Азербайджана.