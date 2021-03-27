Объявлен список самых инновационных банков СНГ и Кавказа

Одно из крупнейших международных сообществ в сфере малого и среднего бизнеса SME Banking Club включило Международный банк Азербайджана в список 20 лучших банков СНГ и Кавказа в области инновационных возможностей.

В рейтинг самых инновационных банков также входят СберБанк, АльфаБанк, Райффайзенбанк (Россия), Приорбанк (Беларусь), Bank of Georgia (Грузия), Halyk Bank (Казахстан) и др. Эксперты проводят отбор на основе анализа инновационной деятельности в банковском секторе в течение года, а также на основе оценки инновационных технологий, применяемых банками. Самые инновационные банки региона определяются по двум критериям - цифровые решения для предпринимателей и активная финансовая поддержка бизнеса. Презентации последних инноваций, ключевых тенденций и эффективных практик банков, проявивших себя в прошлом году, будут продемонстрированы 23 апреля на мероприятии «Digital Forum 2021». Подробнее ознакомиться с информацией можно здесь.

Инновации, создание лучших цифровых практик для клиентов, а также финансирование малого и среднего бизнеса являются ключевыми стратегическими целями Международного банка Азербайджана. Так в прошлом году Банк создал ряд инновационных возможностей для предпринимателей. Для разработки технологий FinTech был открыт Инновационный центр IBA, призванный осуществлять акселерацию и инкубацию стартап-проектов. Международный банк Азербайджана также учредил бизнес-платформу - Клуб предпринимателей.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.