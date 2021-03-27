Сербское СМИ: Гурбан Гурбанов давно ушел на пенсию, Сербия может спать спокойно
Перед сегодняшним отборочным матчем ЧМ-2022 между футбольными сборными Азербайджана и Сербии сербские СМИ особо вспоминают Гурбана Гурбанова.
Нынешний главный тренер «Карабаха» с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Азербайджана, а сербам он забил аж трижды, фактически лишив их шансов на попадание на чемпионат Европы-2004.
Напомним, в 2003 году сборная Азербайджана благодаря двум голам Гурбанова сначала сыграла вничью 2:2 в Подгорице, а затем в Баку обыграла балканцев со счетом 2:1. Тогда, помимо Гурбана, забивал еще Фаррух Исмайлов.
«Сербия помнит пощечину в Баку в 2003 году, - пишет местное издание «Спутник». – Команда Деяна Савичевича была шокирована Гурбаном Гурбановым и Фаррухом Исмайловым, а до этого Гурбанов дважды забивал в Подгорице. Те 4 очка, набранные Азербайджаном, оказались их единственным завоеванием в отборе на Евро-2004.
Однако той сборной Азербайджана больше не существует. Гурбанов ушел на пенсию еще в 2006 году, поэтому Сербия может спать спокойно».
Свое мнение о предстоящей игре высказал и бывший футболист сборной Азербайджана, серб Бранимир Субашич, который прилетел на сегодняшнюю игру в составе сербской делегации.
«Я здесь выступаю и в роли хозяина, и в роли гостя, - говорит экс-форвард «Нефтчи» и «Црвены Звезды». - Да, все мы помним знаменитого Гурбана Гурбанова, но сейчас другие времена. Я считаю, что Сербия - безоговорочный фаворит матча. Важен только подход к игре. То, что ребята показали в двух последних играх, - это лучший результат. Мне понравилось, отличный футбол. Но нельзя недооценивать Азербайджан».
После 2003 года сборные Азербайджана и Сербии играли три раза, и все три раза побеждали сербы. В Сербии ждут продолжения этой серии.
Субашич отмечает, что у двух национальных сборных примерно одинаковый средний возраст, но разница в классе, по его мнению, огромна. Тем не менее, история учит тому, что нужно быть предельно осторожными, считает Бранимир.
«Сегодня у Азербайджана молодой коллектив, сейчас у них смена поколения. Кого-то особо выделить сложно. Может, Махир Эмрели, хотя и в нем нет ничего особенного. В основном это игроки, которые играют во внутреннем чемпионате», - заявил Субашич.