Сербское СМИ: Гурбан Гурбанов давно ушел на пенсию, Сербия может спать спокойно

Перед сегодняшним отборочным матчем ЧМ-2022 между футбольными сборными Азербайджана и Сербии сербские СМИ особо вспоминают Гурбана Гурбанова.

Нынешний главный тренер «Карабаха» с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Азербайджана, а сербам он забил аж трижды, фактически лишив их шансов на попадание на чемпионат Европы-2004.

Напомним, в 2003 году сборная Азербайджана благодаря двум голам Гурбанова сначала сыграла вничью 2:2 в Подгорице, а затем в Баку обыграла балканцев со счетом 2:1. Тогда, помимо Гурбана, забивал еще Фаррух Исмайлов.

«Сербия помнит пощечину в Баку в 2003 году, - пишет местное издание «Спутник». – Команда Деяна Савичевича была шокирована Гурбаном Гурбановым и Фаррухом Исмайловым, а до этого Гурбанов дважды забивал в Подгорице. Те 4 очка, набранные Азербайджаном, оказались их единственным завоеванием в отборе на Евро-2004.

Однако той сборной Азербайджана больше не существует. Гурбанов ушел на пенсию еще в 2006 году, поэтому Сербия может спать спокойно».

Свое мнение о предстоящей игре высказал и бывший футболист сборной Азербайджана, серб Бранимир Субашич, который прилетел на сегодняшнюю игру в составе сербской делегации.