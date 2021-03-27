Иран отказался останавливать обогащение урана

Иран не остановит 20-процентное обогащение урана до снятия санкций США, сообщает Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«20-процентное обогащение урана соответствует 36-ому параграфу СВПД и будет остановлено только в том случае, если США отменят все санкции», - сказал он. По его словам, Иран не прекратит свою текущую ядерную деятельность до снятия всех санкций. «Администрация Байдена теряет время, и, если в ближайшее время ей не удастся снять санкции, Иран предпримет следующие шаги, которые будут заключаться в дальнейшем сокращении своих обязательств по СВПД», - добавил чиновник.

Ранее Politico опубликовало статью, в которой утверждалось, что США попытаются выйти из тупика вокруг ядерной сделки 2015 года посредством нового предложения о начале переговоров уже на этой неделе.