Украина отказалась от введения тотального локдауна

Правительство Украины не намерено объявлять тотальный локдаун на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны из-за возможности регионов самостоятельно контролировать ситуацию с заболеваемостью. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра Кабинета министров страны Олега Немчинова.

По его словам, сейчас главной целью правительства является недопущение распространения инфекции в крупных городах, при этом не останавливая работу бизнеса и социальных учреждений «репрессивными мерами» и «ограничением гражданских свобод». «Мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на опережение, не дожидаясь решения по конкретным областям», — сказал Немчинов.

Он отметил, что для контроля над ситуацией с коронавирусом властям достаточно лишь отслеживать соблюдение гражданами социальной дистанции в общественных местах и масочного режима. При этом министр не исключил, что кабмин может вернуться к рассмотрению вопроса о введении общенационального локдауна, если обстановка с заболеваемостью серьезно ухудшится.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек.