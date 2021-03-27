Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии

Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции из-за запрета на религиозное шествие в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ранения получили по меньшей мере четверо полицейских. Как передает РИА Новости, инцидент произошел в городе Нандед, который является одним из центров паломничества сикхов. На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как вооруженные мечами люди выбегают из гурдвары - храма сикхов - и нападают на ряды полиции в связи с запретом на традиционное шествие в рамках праздника Хола Мохалла.

Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие, где сикхи, в частности, демонстрируют свои боевые навыки.

По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти проинформировали гурдвару о том, что не допустят шествия сикхов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. За последние дни Махараштра стала лидером среди штатов Индии по числу заболевших COVID. Только за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых заболевших, всего лечение в штате получают почти 338 тысяч человек.