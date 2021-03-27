Обвиняемые предстали перед Государственной палатой защиты окружного суда Дрездена. Прокуратура Дрездена, которая уже семь с половиной лет назад выдвинула обвинение, обвиняет их в членстве в преступном союзе, нанесении тяжких телесных повреждений, нарушении стабильности в стране и крупных ограблениях.

Проблема возрождения нацистских организаций продолжает сохранять актуальность в Германии. Так, накануне в Германии начался громкий судебный процесс над главарями неонацистской группировки «Фауст Востока» (FdO).

Согласно обвинению, 20 апреля 2010 года, в день рождения Адольфа Гитлера 30-летний Феликс К. и 31-летний Флориан М. создали неонацистскую группу, руководство над которой позже взял 37-летний Вейт К.

По заявлению прокурора, FdO видела свою цель в борьбе с мигрантами, а среди ее членов продвигались нацистские идеи, которые выражались в гитлеровском приветствии или оборотах, таких как «Кровь и честь», «Слава и почет», а также уничижительные обозначения для мигрантов.

В разное время в FdO входили около 200 человек. В апреле 2011 года неонацисты устроили расистский рейд против иностранцев, в результате которого ранили трех человек.

Два года спустя члены группировки участвовали в атаках в Лейпцигском районе Конневиц, в августе 2016 года хулиганы из тех же структур напали на группу иракских мужчин на городском фестивале Дрездена и тяжело ранили четырех из них.

Еще одним предполагаемым членом FdO считается лидер правой террористической "Группы Фрейталь", которая в 2015 году, среди прочего, совершила атаки на приюты для лиц, ищущих убежище в Германии.

Сторона обвинения уже неоднократно жаловалась на то, что рассмотрение этих дел сильно затягивается в немецких судах. В результате этого, некоторым свидетелям трудно точно описать события, произошедшие десять лет назад. Прокуроры опасаются, что затянувшийся судебный процесс в конечном счете может привести к слишком мягким наказаниям.