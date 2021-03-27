Во Франции сообщили о расколе ЕС

Вопрос закупки и производства на своей территории разработанной в России вакцины «Спутник V» привел к большой разнице в позициях европейских стран. О своеобразном расколе Евросоюза по этому вопросу пишет французская газета Le Monde.

По данным газеты, в ближайшее время Европейская комиссия вступит в переговоры с производителем вакцины, Российским фондом прямых инвестиций. За это выступает ряд европейских политиков: немцы, особенно выходцы из восточной Германии, власти отдельных регионов Италии, Австрия.

С критикой выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан: по его мнению, препарат скорее является средством российской пропаганды, а не способом медицинской помощи. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также не поддержал российскую вакцину: по его словам, в приоритете сейчас уже одобренные в ЕС медикаменты.

Ранее 30 марта стало известно, что Австрия захотела закупить миллион доз вакцины «Спутник V» у России, об этом объявил канцлер страны Себастьян Курц. Le monde указывает, что Курц выражал готовность начать переговоры и о производстве «Спутника» в Австрии, но его окружение хочет дождаться одобрения ЕС.