Мытищинский стрелок уже 6 часов отстреливается от российского спецназа

Сотрудники силовых ведомств применили гранатомет для штурма коттеджа устроившего стрельбу в подмосковном поселке Вешки россиянина. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала Mash, после обстрела термобарическими гранатами дом загорелся.

Ранее сообщалось, что Владимир Барданов подорвал лестницу на второй этаж в своем доме, оказывая сопротивление силовикам. Кроме того, при штурме дома мытищинского стрелка был ранен боец спецназа.

По имеющимся данным, спецоперация по задержанию стрелка вступила в активную фазу и возле его дома завязался бой. В штурме принимают участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». До этого отмечалось, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме. В результате в доме начался пожар.