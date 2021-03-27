Байрамов и Мухриддин сверили часы

Сегодня в Душанбе на полях министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщили haqqin.az в посольстве Таджикистана в Азербайджане.

Министры обсудили вопросы таджикско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, провели «сверку часов» по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.

Собеседники договорились усилиями внешнеполитических ведомств обеспечить дальнейшее насыщение повестки дня двусторонних отношений.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Таджикистана и Министерством иностранных дел Азербайджана на 2021-2022 годы.