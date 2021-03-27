Армяне добивают британцев

«Уголовное дело было возбуждено в связи с публикацией 11 марта в СМИ о том, что в ходе своей деятельности в Карабахе организация "The Halo Trust" передала спецлужбам Турции карту заминированных территорий, благодаря которой во время 44-дневной войны противнику удалось беспрепятственно преодолеть оборонительные заминированные территории», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в статье «Ереван объявил причину поражения в Карабахе: британские спецслужбы передали карты азербайджанским войскам» haqqin.az писал об абсурдности выдвинутых карабахскими сепаратистами обвинений в адрес британской компании. «HALO Trust» - авторитетная во всем мире организация, на голом энтузиазме спасала мирное население от мин и неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже, Мозамбике, Анголе, Чечне, Косово, Афганистане. Организация часто выступала в унисон с легендарной принцессой Уэльской леди Дианой в глобальных кампаниях против производства противопехотных мин.