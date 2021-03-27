Джанни Де Бьязи о поражении от Сербии: «Травма Махира Эмрели поломала наши планы»

«Почему сегодня не было в заявке лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана Намика Алескерова, а второй лучший снайпер Махир Эмрели остался в запасе? Быть бомбардиром в Азербайджане и играть на международной арене – это разные вещи. Тут нам противостоял физически сильный соперник. Во втором тайме при счете 1:1 я решил выпустить двух нападающих, готовых. Увы, Махир получил травму и поломал наши планы.

Конечно, я обеспокоен из-за этого результата. Думаю, мы заслуживали другого исхода. Александр Митрович забил пять голов в трех матчах. У нас было четыре момента, но мы их не использовали. И разница в этом.

После игры я поблагодарил наших футболистов. Сегодня мы играли против сильного соперника, как и неделю назад, когда нам противостояла Португалия. Будем продолжать развиваться, у нас молодые амбициозные ребята. Но иногда ошибки дорого обходятся.

Кто смотрит наши матчи, тот видит: позитивных моментов много. Дефекты можно найти в игре любой команды. Как сегодня в игре сборной Сербии, против которой у нас было четыре момента для взятия ворот.

Намик Алескеров? У нас большие надежды на него. Но сегодня мы играли против такой команды, которая очень сильна физически. И, возможно, Намик не выдержал бы.

Почему был заменен один из самых активных игроков Анатолий Нуриев? Он сам попросил замену.

Сколько времени мне понадобится, чтобы вывести Азербайджан в финальную стадию крупного турнира? С Албанией мне понадобилось 4 года. Мы опередили Сербию, Данию и Армению, пропустив вперед только Португалию.

Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. Конечно, разница в классе была видна. Но во втором тайме был момент, когда мы даже взяли инициативу в свои руки.

Нас ждет нелегкий путь. Я не выбираю легких путевй. Думаю, что кондиции ребят будут улучшаться. Сегодня некоторые игроки падали в судорогах, не выдержали физически после Португалии.

Я вчера сказал ребятам, что мы сейчас пятые по рейтингу в нашей группе. Если мы хотим изменить ситуацию, мы должны не бояться, бороться до конца. Изменения к лучшему есть.

Сейчас мы делаем ставку на игроков из местного чемпионата, это легче. Стараемся идти по этому пути».