Министерство образования проводит опрос о форме проведения занятий в школах

Министерство образования проводит опрос на тему того, в какой форме должны проводиться занятия в общеобразовательных учреждениях на данном этапе пандемии. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр образования Эмин Амруллаев.

В посте министр отмечает, что на данном этапе пандемии важно узнать общественное мнение о следующих шагах и призывает всех принять активное участие в социологическом опросе, проводимом Министерством образования.

"Как я упоминал ранее, на этот вопрос нет «неправильного» или «правильного» ответа. Мнение каждого из вас важно для нас", - пишет Э.Амруллаев.

Принять участие в опросе можно пройдя по линку:

https://s.surveyplanet.com/A9QHrPH6l