Драган Стойкович: «За два гола в ворота Азербайджана Митрович заслуживает вернуться из Баку на частном самолете»

«Мы ожидали очень сложную игру. И она действительно получилась чрезвычайно тяжелой. Сборная Азербайджана хорошо защищалась, удачно контратаковала. Когда счет стал 1:1, мы испытали серьезные трудности, но все же смогли забить победный гол.

Мы не хотели пропускать. Была допущена ошибка в обороне. Но ошибок с нашей стороны было немного. Я зол, что мы дали Азербайджану шанс вернуться в игру. К счастью, в конце мы исправили ситуацию.

Найдется ли место в бизнес-классе нашему спасителю Александру Митровичу, сделавшему сегодня дубль? Митрович заслуживает не просто место в бизнес-классе, а частный самолет, но у нас, к сожалению, нет денег на это. И он это заслуживает не только сегодня. Александр демонстрирует свое мастерство форварда стабильно. Пять голов за три отборочных матча – это не слабый результат.

Еще раз хочу сказать об игре. Встреча была очень интересной, команды соблюдали Fair Play.

Хочу сказать, что я вернусь сюда со своей семьей, чтобы показать им Баку. В 2003 году я был тут, но город с тех пор очень сильно изменился. Приеду сюда еще раз как турист, чтобы попробовать местную еду».