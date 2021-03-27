В Турции зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19

В Турции во вторник, 30 марта, зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 — 37303 новых случаев, сообщает Reuters со ссылкой на турецкое министерство здравоохранения.

Рост числа заболевших был зарегистрирован спустя день после того, как турецкое правительство ужесточило требования социального дистанцирования и инфекционной безопасности.

До этого, в начале месяца, Анкара ослабила требования безопасности, что вызвало рост новых случаев заболевания коронавирусом.