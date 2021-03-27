В состав делегации вошли директор финансового офиса президента Турции Гексель Ашан, члены Попечительского совета Фонда страхования вкладов Турции, бизнесмены, а также генеральный директор холдинга Erciyes Anadolu Алпарслан Баки Эртекин, бизнесмены и др.. Во встрече также принял участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

«Как и во всех областях, сотрудничество в области труда и занятости, социальной защиты с братской Турцией, расширяется с каждым годом». Об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на встрече с делегацией Фонда страхования вкладов Турецкой республики во главе с Мухиддином Гюлем, сообщили haqqin,az в пресс-службе министерства.

С.Бабаев подчеркнул, что совместные усилия глав государств двух братских стран играют важную роль в стабильном и долгосрочном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией. Он отметил великую историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, освобождение наших земель от оккупации Арменией. Он довел до внимания, что на разрушенных агрессором Арменией территориях уже ведутся большие строительные работы.

Подчеркнув политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны, министр рассказал о гибких мерах социальной поддержки, осуществляемых в нашей стране по указанию президента Ильхама Алиева. С.Бабаев отметил, что эти мероприятия уже охватили более 20 тысяч человек. Он проинформировал о расширении программы обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, работе, проводимой в других направлениях для усиления социальной защиты этих категорий граждан, социальных реформах, проводимых в нашей стране, концепции DOST, а также об открытии сегодня в Баку еще одного центра DOST.

М.Гюль выразил чувство радости и гордости за историческую победу Азербайджана, освобождение своих земель. Он сказал, что Азербайджан является братской страной для Турции. Он выразил удовлетворение постоянным развитием связей между нашими странами.

На встрече был затронут опыт сотрудничества с Турцией в социальной сфере, состоялся обмен мнениями о дальнейшей совместной работе, а также по вопросам сотрудничества в деле поддержки улучшения бытовых условий семей шехидов.