Решением суда: ПЦР-тест на коронавирус в Германии стоит 128.23 евро немецкая головоломка
В Германии стоимость ПЦР-тест на коронавирус установлена за €89. Без этого теста граждане Германии не могут покинуть страну и преодолеть пограничные заставы. Об этом сообщают немецкие СМИ. Однако цена за ПЦР-тест может увеличиться, поскольку правительство не разрешает частным центрам тестирования снижать стоимость и даже штрафуют за такую самодеятельность.
К примеру, частная компания Co Care GmbH, которая предлагает тесты ПЦР в аэропортах Саксонии, столкнулась с неким ультиматумом. Как сообщает представитель компании Карло Арачи к нему обратилась некая юридическая фирма, озвучившая решение Лейпцигского окружного суда (AZ: 05 O 665/21). Согласно вердикту суда, в случае если компания Co Care GmbH и дальше будет предлагать тесты по цене €89, рискует быть оштрафована на сумму €250 000».
Суд в Германии считает, что даже эта цена несправедливо низкая, ибо не предусматривает лабораторные расходы. Суд постановил, что минимальная стоимость теста должна составлять €128,23, чтобы не исключать конкуренцию между центрами тестирования». Представитель компании в отчаянии: «Мы пытались сделать все, чтобы нашими услугами могли воспользоваться люди с низким доходом, но как это возможно в таких условиях? Мы не хотим зарабатывать на пандемии, поэтому изначально предложили тестирование по приемлемой цене». Поскольку Co Care GmbH не может позволить себе такой высокий штраф, руководство распорядилось увеличить стоимость тестирования до €129.