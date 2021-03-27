В Германии стоимость ПЦР-тест на коронавирус установлена за €89. Без этого теста граждане Германии не могут покинуть страну и преодолеть пограничные заставы. Об этом сообщают немецкие СМИ. Однако цена за ПЦР-тест может увеличиться, поскольку правительство не разрешает частным центрам тестирования снижать стоимость и даже штрафуют за такую самодеятельность.

К примеру, частная компания Co Care GmbH, которая предлагает тесты ПЦР в аэропортах Саксонии, столкнулась с неким ультиматумом. Как сообщает представитель компании Карло Арачи к нему обратилась некая юридическая фирма, озвучившая решение Лейпцигского окружного суда (AZ: 05 O 665/21). Согласно вердикту суда, в случае если компания Co Care GmbH и дальше будет предлагать тесты по цене €89, рискует быть оштрафована на сумму €250 000».