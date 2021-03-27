Президент Армении признает ошибки своей страны

Войны в Карабахе можно было бы избежать, заявил в интервью РБК президент Армении Армен Саркисян.

«Мне кажется всегда можно было найти пути к разрешению таких проблем без военных действий", — сказал Саркисян.

Он напомнил, что после первой войны функционировала организация, занимающаяся урегулированием конфликта, речь идет о Минской группе ОБСЕ. Она обеспечивала механизм для общения, диалога и т.д.

"Но если посмотреть с нашей стороны, речь идет о наших ошибках – то мы снова поверили в то, что хотели. Нам показалось, что война уже закончена, вопрос уже решен. А он далеко не был решен", — говорит президент.

Он считает, что Армения должна была сделать определенные шаги – усилить обороноспособность в Карабахе, создать более современную военную инфраструктуру.