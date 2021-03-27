Тайский миллиардер обвинен в клевете на монархию после того, как задался вопросом о чрезмерной зависимости правительства от вакцины против коронавируса, произведенной компанией, связанной с королевской семьей, передает AFP.

Танаторн Джуангрунгруангкит в январе разместил на Facebook видео, в котором задает вопрос о том, не слишком ли Таиланд полагается на Siam Bioscience в своей кампании вакцинации. Компания принадлежит Crown Property Bureau, которая управляет многомиллиардным состоянием королевской семьи.

Сегодня полиция обвинила Танаторна в оскорблении монархии.

«Это дало положительный результат - побудило правительство пересмотреть политику в отношении вакцин для управления ситуацией с Covid-19. Не о чем беспокоиться», - сказал он после предъявления обвинений.

Лицам, осужденным в соответствии со строгими королевскими законами Таиланда о диффамации, грозит до 15 лет тюремного заключения.