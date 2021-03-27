Профессор Самед Сеидов, председатель Комитета по международным делам Милли Меджлиса 00:37

Один из гениев философской мысли рубежа XIX и XX веков, закладывая основу того, что мы сегодня называем социологией, ввел в обращение термин «аномия», описывающий «болезненное» состояние, но не отдельного человека, а целого общества. Аномия, означающая на древнегреческом беззаконие, по мнению Э.Дюркгейма, отражает состояние общества, в котором разложение, дезинтеграция и распад систем устоявшихся ценностей и норм столь показательны, что поддержание традиционного общественного порядка становится невозможным. Исследования этого феномена показали, что ни одно общество не застраховано от аномии, но прогрессирование или, напротив, лечение этой «болезни» во многом зависит уже от тех, кто берет на себя ответственность за судьбу общества. То, что аномия - это разложение, ненормальность, крушение в обществе традиционных ценностей - ясно, но когда и как она начинает себя проявлять? Отвечая на этот вопрос, другой основоположник социологии Роберт Мертон доказал, что аномия лишь тогда начинает себя выдавать, когда достижение и реализация членами общества ценностей, декларируемых в нём, становится невозможной.

Разрушим до основания, а затем… саморазрушимся Сегодня, когда медицинская терминология в связи с пандемией COVID-19 весьма популярна и понятна, можно расставить вопросы следующим образом: как на практике происходит заражение этой болезнью – аномией; возможна ли её передача от одного общества другому; Искусственен и экспортируем ли «вирус» аномии? Или он формируется в недрах самого общества? Каков протокол её лечения? Возможны ли рецидивы аномии? Как отдельные члены общества переносят эту болезнь? Обращаясь к ближайшей истории – нашей и наших соседей - и исходя из главного диагностического принципа аномии - соответствия ценностей общества средствам их достижения, можно констатировать, что практически все страны нашего региона сталкивались с этим явлением. И прежде всего это Советский Союз, который, несмотря на силу, размер и, самое главное, высоту той планки ценностей, которую он сам себе определил как сверхдержаве, просуществовал чуть больше 70 лет, что с исторической точки зрения фактически ничто. Задумавшие создать «коммунистически рай» на земле в конце концов оказались в аду межнациональных войн, экономического коллапса, тотальной девальвации изначально исповедуемых ценностей, и страна исчезла с политической карты мира. Существуют сотни, если не тысячи, версий, теорий, причин крушения СССР - от экономических, политических, исторических до конспирологических и прочих, но главная, как представляется, заключается именно в психологической причине, в том, что люди, конкретные люди, жившие в этом государстве, перестали в него верить, перестали разделять его ценности, изобретая свои или привнося чужие. В конце 80-х годов прошлого века аномия, по сути, создала два Советских Союза: один – декларируемый с экранов телевизоров, трибун съездов и собраний, а другой – реальный, кроющийся в пустых полках магазинов, бегстве из «коммунистического рая» на Запад, беспредельной апатии и депрессии, коррупции, преступности и растущем национализме.

Как считал Дюргейм, аномия обществ может вынудить стать людьми, потерявшими смысл жизни, лишёнными каких-либо, способными как на убийство других, так и на самоубийство. Не случайно ученый даже исследовал и ввел особый, так называемый «аномистический тип самоубийства», при котором человек физически уничтожает себя из-за полного разочарования в обществе, в котором живёт, и в ценностях, которые ему никогда не удастся реализовать. За ценностным развалом последовал и развал самого Союза, и на его обломках у нас в Закавказье возникли три республики - Грузия, Азербайджан и Армения. Ценности огромной империи перестали довлеть над людьми, но исчезла ли опасность аномии уже для новорождённых государств? Казалось, теперь, когда появилась уникальная историческая возможность создать свою ценностную картину мира и удовлетворить многочисленные чаяния обычных людей, лживость, лицемерие, цинизм - всё то, что разрушило «советский рай», больше никогда не будет элементами новой, свободной жизни. Но люди, стремясь к справедливости, к новым, «чистым» ценностям, не понимали, что допускают фундаментальную ошибку атрибуции, о чем они чуть позже горько пожалеют... Тест на Кастро: слова и дела Фиделя Так что же такое фундаментальная ошибка атрибуции? Этот феномен впервые был описан американскими психологами Эдвардом Джонсоном и Виктором Харрисом в 1967 году. В своем эксперименте они просили студентов зачитать заранее подготовленные доклады, в одних из которых из которых Фидель Кастро резко критиковался, а в других всячески поддерживался и восхвалялся. Почему Кастро, думаю, всем понятно, ведь после революции 1959 года «Остров свободы» под руководством легендарного Фиделя разделил общественное мнение США на его ярых врагов и обожателей. Так что использование образа вождя кубинской революции вполне соответствовало замыслу экспериментаторов, которые каждый раз после того, как студент зачитывал доклад, сообщали его слушателям - добровольно или принудительно выступавший хвалил или ругал Кастро. Результаты эксперимента удивили многих: студенты, интерпретируя поведение докладчиков, были склонны объяснять причины выбора за или против Фиделя не обстоятельствами, а именно личностными характеристиками докладчиков.

Таким образом была выявлена удивительная особенность людей: доверяться личности человека, его словам больше, чем объективным обстоятельствам, и тем самым допускать грубую ошибку. Слушавшим доклады и аргументы студентов людям было не важно, сами они хвалят Кастро или их заставили: если хвалили – значит они действительно его любили, если ругали, даже принудительно – значит действительно ненавидели кубинского революционера. Так и мы всякий раз можем называть своего друга безответственным, когда он из-за перегруженности транспортного трафика опаздывает на встречу, прекрасно при этом зная, что его задержка была связана с пробками на дорогах. Объясняя, интерпретируя поведение других людей, мы приписываем большую значимость их личности, нежели обстоятельствам, в которых эта личность находится, и совершая тем самым фундаментальную ошибку атрибуции. Возвращаясь к 90-м годам прошлого столетия, можно ясно видеть тенденцию всех бывших советских народов вне зависимости от обстоятельств и внутренней мотивации приписывать оказавшимся у руля власти людям черты борцов за свободу, демократию и прогресс только потому, что они о том громогласно заявляли. Только потом стало ясно, что приписываемые народными массами этим случайным в большинстве своём людям выдающиеся качества борцов за их права и будущее были не чем иным, как фундаментальной ошибкой атрибуции, но было уже поздно. Гражданская война в Грузии, хаос и сепаратизм в Азербайджане, захватнические идеи «великой Армении» настолько воспалили ситуацию на Южном Кавказе, что будущее всего региона было оказалось под вопросом. Мы больше, чем другие, испытали на себе этот атрибутивный самообман, наделяя профессионализмом - неучей, свободомыслием - ограниченных в своём воображении людей, военными талантами - трусов и предателей. А они, уверовав в собственное величие, пафосно разглагольствовали на митингах, задевая самые тонкие и сакральные нити народной души, взобрались на его голову и восседая там довели нас до потери 20% своих территорий, экономического коллапса и потока беженцев, которые заполнили страну от края и до края. Атрибуция Эльчибея И даже когда тогдашний президент Абульфаз Эльчибей открыто признался в своей неспособности и некомпетентности, что в некотором смысле делало ему честь, это было воспринято как скромность, а не как реальное его состояние. А вот окружение этого главы государства уже без излишней скромности натворило таких дел, разгребать которые приходится до сих пор.

Именно поэтому для нас развал империи под названием Советский Союз продолжался вплоть до 1993 года. Хотя страна и обрела независимость в 1991-м, формирование не декларируемых, а истинных ценностей народа началось с 1993-го, и первой такой ценностью стал мир. Мир во всём – в Карабахе и вне его, мир внутри страны и усилия, чтобы избежать гражданской войны, мир в доме и возможность каждого прокормить себя и свою семью, мир в самом широком понимании этого слова. Именно эта ценность или, точнее, её воплощение азербайджанский народ нашел в лице великого политического деятеля Гейдара Алиева. С ним он не боялся больше совершить фундаментальную ошибку атрибуции, потому что хорошо знал, на что способен его талант лидера и что им уже было сделано для страны. И затянувшаяся аномия общества была преодолена. Народ, приведя Алиева к власти, исправил свою же атрибутивную ошибку. Однако застраховались ли мы от рецидива аномии ценностей в будущем? Как оказалось – НЕТ! Распад ценностей, утрата связей между членами общества происходит не только от «плохой» жизни, аномия может проявлять себя и при «хорошей». Она также может сознательно и искусственно подогреваться и извне. Со всеми этими «парадоксами аномии», о которых, видимо, сам первооткрыватель этого феномена Дюркгейм и не догадывался, нам пришлось столкнуться в нашей новейшей истории. Это тема отдельной статьи, здесь же коснусь ее лишь поверхностно.

Итак за 10 лет, с 1993 по 2003-й, президент Гейдар Алиев, а затем по сегодняшний день президент Ильхам Алиев создали независимое, обладающее грандиозным потенциалом развития государство. За относительно короткий временной промежуток из потерявшей все свои ориентиры страны Азербайджан превратился в страну, равняясь на которую теперь другие строят отношения и будущие связи. Мультикультурализм, гуманитарные проекты в сфере диалога цивилизаций превратили Баку в мировой центр сотрудничества, а военное искусство и великая Победа Азербайджана навсегда вписали наш народ в почетный список стран и народов – победителей. Все эти успехи основывались на экономическом потенциале страны, его грандиозных энергетических и инфраструктурных проектах, обеспечивших материальную базу дальнейшее развитие. Равный среди сильных Но материальное всегда несет в себе опасность для духовного, и ценности, как духовные скрепы, объединяющие народ, попали в зону риска. Миллиардные инвестиции, с одной стороны, и отсутствие у большинства чиновников, вышедших из советской шинели бюрократии, не имевших сопротивляемости к вирусу аномии - с другой, начали делать свое дело. Практически во всех сферах народнохозяйственной деятельности стали процветать коррупция, местничество, кумовство и другие симптомы коррозии тех ценностей, которые и обеспечивали мощь страны. Начиная с 2008 года, когда мировой экономический кризис заявил о себе и когда он медленно, но верно стал подбираться к Азербайджану, стало очевидно, что аномия как разрыв декларируемых ценностей и средств их достижения в Азербайджане реально пустила корни.

Одной из отличительных черт личности президента И. Алиева является его способность предвосхищать события. Как психолог, я, конечно, знаю, что здесь велика роль наследственности, но вместе с тем это и высочайший уровень компетентности и образованности нашего президента, знание им основ и деталей архитектуры социальной жизни общества и всесторонняя информированность о происходящих в нем процессах позволяют ему всегда находить оптимальные решения. Смею предположить, что начало коренной перестройки системы управления обществом, обновление кадрового состава управленцев, борьба с коррупцией, транспарентность в экономике, социальная направленность государственной политики, инклюзивность, инновативность молодежной политики и многие другие реформы, которые целенаправленно внедряет президент И. Алиев, остановили начавшуюся аномию и позволили Азербайджану подняться на достойный уровень мирового признания. Но и это не все. Став вровень с сильными мира сего, мы поняли, что не все рады видеть равного среди равных, сильного среди сильных. Мир всегда был жесток к слабым, но к сильным он был еще жестче. Великая Победа Азербайджана – доказательство тому, истерия, разразившаяся в Германии и в целом на Западе подтверждает не только успех политики президента страны, но и адекватность наших ценностей, обеспечивающих связь государства с обществом, с каждым конкретным его членом. Вот почему те, кому мы не нравимся, борются не только с нами, но и с нашими ценностями, пытаясь забраковать их и привнести свои. А такой экспорт ценностей и есть искусственное заражение аномией, которое умело и целенаправленно осуществляет коллективный Запад и которому так достойно и мастерски противостоит президент И. Алиев. Посмотрите, как приписывают нашему народу, президенту И. Алиеву чуть ли ни все грехи человечества те, кто знают, что такое атрибутивная ошибка, кто лгут, исключительно чтобы включить механизм аномии и отодвинуть нас от того места и той роли в мировой истории, которые мы заслуживаем. Примерно так же, но, конечно, со своими особенностями развивались в постсоветское время процессы и в Грузии, которая также лишилась своей территории, опустилась на дно экономических отношений и была ввергнута в гражданскую войну. Однако в отличие от нас, взявшихся за формирование собственных ценностей и собственной картины мира, грузинский народ решил ориентироваться на западную модель общественного развития, которая, как покажет будущее, принесет ей как огромные дивиденды, так и глубокие разочарования. Сегодня переживающая политические потрясения Грузия как никогда нуждается в своем гордом «Я» и своих ценностях, которые так не любит выбранный ею в качестве ориентира Запад и которые она подрастеряла в поисках чужих традиций, позабыв о прекрасных своих. Мантра Армении А что же Армения? Какую систему ценностей выбрал она, когда они там стали формироваться? Это ключевой вопрос, ибо армянские ценностные ориентации и мировоззрение народа начало формироваться ещё внутри Советского Союза и в какой-то степени разрушало его, воплощаясь в армянский национализм и сепаратизм - одни из наиболее заметных симптомов тяжелой аномии советских ценностей. Так что после развала СССР Армения не формировала свои ценности, не делала цивилизационного выбора, не шла своим путем. Она, в отличии от Азербайджана и Грузии, лишь официально объявила о том, что на протяжении десятилетий нашептывала своим лоббистам и протеже в высших эшелонах власти СССР и в мире.

Среди этих нашёптываемых ценностей основными были: - миацум – присоединение Карабаха к Армении и в дальнейшем создание «Великой Армении»; - «Арцах» - создание второго армянского государства на оккупированных территориях Азербайджана; - отторжение от Грузии ее части – Джавахети и «возвращение» ее в лоно «Великой Армении»; - отторжение от Турции ее провинций Ван, Эрзерум и других с последующим присоединением к Армении; - оккупация и присоединение Нахичеванской автономной республики Азербайджана; - международное признание так называемого «армянского геноцида» с последующим принуждением Турции к выплате огромной контрибуции «жертвам»; - этническая чистка азербайджанцев в Армении и оккупированном Карабахе, а также семи окружающих его районах как первый этап создания моноэтнической нации; - этнические чистки в Армении всех других национальностей как второй этап создания «чистой» и «богоизбранной» нации; - создание, в первую очередь в западном обществе да и в мире вообще, образа армянина-христианина как «мученика» за веру и паразитирование на архетипической христианской исламо-турецкой фобии; - создание так называемой «сакральной» связи Армения - диаспора и иждивенческое использование ресурсов последней в собственных целях; - возвеличивание идей национал-патриотизма и нацизма в лице Гарегина Нжде и других; - использование террора, шантажа, клеветы, фальсификации истории как инструментов государственной политики.

Это лишь 12 наиболее значимых для Армении целей и ценностей, которые она, став активно использовать с начала прошлого столетия, перенесла через весь Советский Союз и заложила в основу «независимой» Армении в 1991 году. Однако перенеся то, чем она разваливала ценности СССР, в фундамент уже формально отдельной страны, она, сама того не понимая, заложила бомбу замедленного действия - аномию ценностей армянского общества, которая обязательно должна была сработать в будущем. То, что было вредоносным для огромной страны, не могло не сказаться разрушительным образом на самой Армении. Но тогда, в начале 1990-х, когда Азербайджан разрывался на части внутренними и внешними противоречиями, а в Грузии шла гражданская война, Армения казалась победительницей, хозяйкой своей судьбы и любимицей сильных мира сего. Неужели армянский народ оказался таким мудрым, что не допустил фундаментальной ошибки атрибуции? Неужели законы социальной психологии в случае с Арменией не сработали? Конечно же, нет, просто в отличие от соседей ее фундаментальная ошибка, которая приписала «армянству» исключительность и абсолютно не учитывала реалии региона и соседних стран, не разоблачалась, а, наоборот, искусственно поддерживалась. Армении помогали быть «успешной» и безнаказанной в осуществлении задуманного ею преступного плана и построении лжегосударства, основанного на бедах других. Принятием и поддержкой вышеперечисленных бредовых идей её превратили в марионетку, форпост, нужный крупным державам, и порой казалось, что это навсегда. Однако законы науки и природы неизменны, и как только ситуация изменилась, все встало на свои места. Не реализовав ни одной из своих лжеценностей, Армения с опозданием в сто лет осознала всю тяжесть превратившейся в ментальность народа ошибки от ложной атрибуции. Все, что было создано, оказалось больным, истеричным, ущербным и бесперспективным, но самым страшным оказалось преступно изменённое сознание армянского народа. Насколько это трагично, доказывает шокирующий эксперимент с участием 22 детей, проведенный американским психологом Венделлом Джонсоном в 1939 году. В нем детей разделили на две группы, одной половине твердили, что их речь безупречна, а то, как говорили другие дети, всячески высмеивали и внушали, что они – заики. В результате у многих детей второй группы, которые до этого не имели никаких проблем с речью, развилось заикание, причем оно сохранилось на всю жизнь. В 2001 году университет штата Айова официально попросил прощения у всех пострадавших от эксперимента и выплатил им компенсацию в размере около миллиона долларов. Практически то же самое сделали покровители Армении с ее народом, только они внушали ему не ущербность, а, напротив, исключительность, что еще хуже, ибо именно эта исключительность открыла дорогу ощущению безнаказанности и вседозволенности, приведших к захвату чужих земель, геноциду в Ходжалы, превращению в призраки азербайджанских городов и сел. Думаю, было бы справедливее, если бы апологеты так называемого «геноцида» армян вместо бессмысленных попыток привлечь Турцию к ответственности за события 1915 года переключили свою энергию на тех, кто совершил над армянским народом этот чудовищный эксперимент изменения его сознания и потребовали от «экспериментаторов» компенсацию.