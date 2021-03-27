Более 800 человек пропали после атаки боевиков в Мозамбике

Более 800 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после нападения исламистских группировок на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике. Об этом сообщила РИА Новости местная активистка.

"Более 800 человек (все еще числятся пропавшими без вести - ред.) по состоянию на вторник", - заявила местный волонтер Джоана Мартинс, член группы, которая занимается поиском пропавших без вести.

Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.