В США российскую «Армату» назвали самым мощным танком в мире
Американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка.
В рейтинг издания попали четыре боевые машины: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».
Журнал, объясняя попадание последнего танка в рейтинг, пишет, что данная машина «произведена в очень небольшом количестве», однако обладает «несколькими уникальными особенностями, которые сделают ее силой, с которой нужно считаться на поле боя». Издание отмечает мощную силовую установку танка и его активную и пассивную системы защиты.