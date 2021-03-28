Нефть растет второй день подряд: Brent - выше $64

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

Цены на нефть поднимаются в среду на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $64,46 за баррель, что на $0,32 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,84 (1,3%) - до $64,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,8 за баррель, что на $0,25 (0,41%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $1,01 (1,6%) - до $60,55 за баррель.